LG K71 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

LG tasarımı ve özellikleri dikkat çeken yeni akıllı telefon modelini tanıttı. LG K71 özellikleri belli oldu. İşte LG K71 özellikleri.

LG K71 Özellikleri

LG K71 171.4 x 77.7 x 8.7mm boyutlarında ve 220 gram ağırlığında. Telefon, U şeklinde çentikli 6,8 inç FullVision IPS LCD panele sahip. FHD + çözünürlüğü ve 20.5: 9 en boy oranını destekleyen cihazda Helio P35 yonga seti bulunuyor. Bu yonga setine 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

LG K71'e 10W şarj desteğine sahip 4.000 mAh batarya güç veriyor. LG K71, 32 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip. Arka tarafta ise 48 megapiksellik bir ana lens, 5 megapiksel bir ultra geniş lens ve bir 5 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

K71de çift SIM yuvası, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve USB-C bağlantı portu bulunuyor.

LG K71 Fiyatı

LG K71'in fiyatı şirket tarafından açıklanmadı. Çıkış tarihi de bilinmezliğini koruyor.