LG Kağıt Kadar İnce Yeni Hoparlörlerini Tanıttı

LG Display Automotive, CES 2023'te jilet inceliğinde olan ve neredeyse her şeyi nispeten sağlam bir hoparlöre dönüştürebilen yeni bir tür ses hoparlörünün ön gösterimini yaptı. Bu yeni ürün, ses üretebilen bir cihazdan çok not defterinden koparılan bir şeye benzese de bir ucundan çıkan ince, bakır kablo nihai ürünü ele veriyor.

Sadece 12 cm x 6 cm x 0,3 mm inceliğinde (ve 12 gram ağırlığında) olan bu ürün, ekranların arkasına veya neredeyse her yere yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Peki bu kadar ince bir şey nasıl ses üretiyor? Elbette titreşimle. Ürün geleneksel bir hoparlörün merkezindeki ses bobini mantığıyla çalışıyor. Diyafram olarak ince bir membran koni yerine, ince hoparlör içine gömülü olduğu şeyi diyagram olarak kullanıyor. Çeşitli frekanslarda titreşiyor ve etrafındaki malzeme bir diyafram gibi titreşerek bir amplifikatör görevi görüyor.

Yeni Hoparlör Hangi Alanlarda ve Amaçlarda Kullanılabilir?

Bu yaklaşımın bariz faydaları var. Klasikleşmiş 4K TV hoparlörleri, büyük ses üretmekte zorlanan küçük ses bobinleri ve diyafram konileri kullandıkları için sıkıntı çekerken bu ince hoparlör, sesi yükseltmek için ekranın tamamını kullanabiliyor. Bu hoparlör aynı zamanda bir arabanın koltuk başlığına da kolayca yerleştirilebiliyor ve sesi doğrudan başınızın arkasına ve kulaklarınıza iletebiliyor.

Bu yeni ses çözümlerinin gelecekteki 4K ve 8K TV'lerin ve LG Display'in gelecekteki otomobiller için geliştirdiği bazı ince ve esnek ekranların arkasında yer alması da muhtemel.

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