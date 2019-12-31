LG, Katlanabilir Ekranlı Bir Akıllı Telefon Kılıfının Patentini Aldı

LG ve Samsung’un birbirleriyle büyük bir rekabet içerisinde olan iki teknoloji devi olduğunu söyleyebiliriz. Her iki firmanın da Güney Kore’nin en büyük firmalarından olması ve aynı endüstride üretim yapıyor olması bu rekabeti gayet doğal kılıyor.

Ancak rekabet bu derece yoğunken, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u duyurmasının ardından LG’nin benzer bir ürünü piyasaya sürmemiş olması biraz şaşırtıcı oldu.

LG bunun yerine LG G8x ThinQ adlı, istenildiğinde çıkarılabilen bir ekrana sahip bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Tam olarak aynı şey olmasa da bu da bir çeşit katlanabilir akıllı telefon sayılabilir. Ancak LetsGoDigital tarafından keşfedilen yeni bir patente göre bu durum yakın bir gelecekte değişebilir gibi görünüyor. Söz konusu patent, LG'nin katlanabilir bir ekranla birlikte gelen bir akıllı telefon kılıfı üzerinde çalıştığını gösteriyor.

LetsGoDigital tarafından paylaşılan görsellere bakılırsa, telefon kılıfın içine oturuyor ve katlanabilir ekran da kılıfı dış kısımdan sarıyor gibi görünüyor. Bu tarz bir tasarımın birkaç avantajı olduğu söylenebilir. Örneğin bu kılıfa sahipseniz ve kılıfınız hasar görürse, katlanabilir cihazınız herhangi bir zarar görmeden sadece kılıfı değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Ancak Galaxy Fold gibi piyasadaki katlanabilir ekranlı diğer birçok akıllı telefonda, herhangi bir hasar olması durumunda cihazın tamir edilmesi çok daha pahalı bir süreç gerektirebiliyor. Ayrıca LG’nin patentli kılıf tasarımında kullanıcılar isterlerse cihazlarını katlanabilir değil de normal telefon olarak da kullanabiliyor. LG her ne kadar bu kılıfın patentini almış olsa da, böyle bir kılıfın piyasaya sürüleceğinin garantisi olmadığını da belirtelim.