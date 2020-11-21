LG'den Katlanabilir Ekranlı Laptop Geliyor! Görselleri Ortaya Çıktı

LG katlanabilir ekranlı laptop geliştiriyor olabilir. Geçtiğimiz gün sızdırılan yeni patent görsellerine göre LG'nin katlanabilir bir panele sahip laptop üzerinde çalıştığı gözlemlendi. LG katlanabilir ekranlı laptop ne zaman geliyor? İşte detaylar.

Katlanabilir akıllı telefonlar, Samsung Galaxy Z Fold akıllı telefon serisi sayesinde oldukça popüler durumda. Bu segmente önümüzdeki yıl daha fazla oyuncunun katılmasıyla teknoloji dünyasının ana akımı haline gelmesi bekleniyor. Ancak tüm şirketler katlanabilir ekranların bir sonraki hamle olduğuna inanmıyor.

LG ve OPPO gibi şirketler katlanabilir panellerin daha iyi olduğuna işaret ediyor. Bu yıl katlanabilir bir TV yayınlayan LG markasının, 2021'in ilk çeyreği için Rainbow adlı döndürülebilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Ortaya çıkan son patente göre LG, bu segmentteki rekabetinin farkında ve yuvarlanabilir ekran teknolojisinin liderliğini korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

LG katlanabilir ekranlı laptop geliştiriyor olabilir

Daha önce katlanabilir TV'yi piyasaya süren LG'nin şimdi ise 17 inçlik katlanabilir panele sahip dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı gözlemlendi. Döndürülebilir ekrana sahip dizüstü bilgisayar patent görsellerine göre, ekran boyutları 13,3 inç ila 17 inç arasında olacak şekilde ayarlanabiliyor. Ayrıca LG patentinde standart dizüstü bilgisayarlardan farklı olarak sağ tarafta güç düğmesi bulunması dikkat çekiyor.

LG, ikiye katlanabilen dizüstü bilgisayarda klavye ve mousepad'i ayrı olarak sunuyor gibi görünüyor. Bununla birlikte verilen giriş donanımının, kullanıcılara daha rahat bir deneyim için standart boyutta olduğu görülüyor. Mousepad'in klavyeden ayrı olarak kullanılabildiğini ve ekranla bütünleşebildiğini gösteren LG görselleri, yepyeni bir teknolojik cihazın kapısını aralıyor olabilir.

LG'nin yeni patenti aslında tek başına dizüstü bilgisayar hakkında çok fazla bilgi vermiyor, ancak önümüzdeki yıl daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Yine de patent başvuruları, bir şirketin belirli bir teknoloji üzerinde aktif olarak çalıştığı anlamına gelmiyor, bazen sadece gelecekte kullanabilmek adına fikirlerini korumaya çalışıyorlar.

Katlanabilir dizüstü bilgisayarla ilgili ayrıntılar LG tarafından onaylanmadığını da hatırlatamak gerekiyor. Patentin ticari bir ürün için değil, sadece bir konsept ile ilgili olmasının mümkün olduğunu belirtelim. Peki ya siz LG katlanabilir ekranlı laptop hakkında ne düşünüyorsunuz?