LG, Katlanabilir Telefonlar İçin Henüz Erken Olduğunu Düşünüyor

Samsung gibi teknoloji devleri iddialara göre bu yıl içerisinde katlanabilir akıllı telefonların ilk örneklerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak en önemli akıllı telefon üreticilerinden birisi olan LG, akıllı telefon pazarına giriş yapmak için henüz erken olduğunu düşünüyor.

LG’nin mobil bölümünün başındaki Brian Kwon, gazetecilere verdiği bir demeçte, şirket tarafından bir katlanabilir telefon piyasaya sürmek için doğru zaman olmadığına karar verildiğini söyledi.

Korean Times’a konuşan Kwon, "5G teknolojisiyle birlikte katlanabilir akıllı telefonun piyasaya sürülmesi durumunu gözden geçirdik fakat şimdilik bunu üretmemeye karar verdik." dedi. Bu durum belki de LG’nin katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili çok daha büyük şeyler planladığına dair bir işaret olabilir.

Kwon, "Akıllı telefonlar için pazar talebinin yaklaşık 1 milyon olması bekleniyor fakat LG'nin akıllı telefon sektöründeki ana sorunu pazardaki yerini yeniden kazanmasıdır. Bu durum göz önüne alındığında, LG'nin katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürmesi için çok erken." diye konuştu. Yeni cihazlar için doğru zaman geldiğinde LG’nin buna tam olarak hazır olacağını vurgulayan Kwon, "Teknoloji açısından, tüketicilerin tepkilerine bağlı olarak cevap vermeye tamamen hazırız." ifadelerini kullandı.

Başka bir deyişle LG, kaynaklarını katlanabilir akıllı telefon üretmeye yoğunlaştırmadan önce, ilk olarak pazarda bu cihazlara yönelik bir talep olduğunun kanıtlanmasını bekliyor gibi görünüyor. Bu fena bir fikir olmayabilir ancak yine de sonuçlardan tam olarak emin olmak mümkün değil. Sonuçta, fiziksel bir klavyesi olmayan akıllı telefonlara geçiş fikri de ilk başlarda pek hoş karşılanmamıştı ancak daha sonra hepimizin vazgeçilmezlerinden birisi haline geldi.