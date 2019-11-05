LG Katlanabilir Televizyon Planları ile Gündeme Geldi

Her ekranı katlamaya çalıştığımız bir dönemde şaşırtıcı olmayan bir adım LG tarafından geldi. LG, katlanabilir televizyon planları ile gündeme oturdu.

Esnek Ekran Yetmedi

LG tarafından alınan ve geçtiğimiz süreçlerde ortaya çıkan yeni bir patent, şirketin katlanabilir televizyonlara yönelik fikirlerini ortaya koydu. Daha öncesinde esnek ekran teknolojisi ile de ses getiren şirket, görünüşe göre gözünü daha yükseklere dikmiş durumda.

Söz konusu patente göz attığımızda eşit olarak boyutlandırılmış ve broşür gibi katlanabilen altı parçalık bir panel görüyoruz. Bu katlanma biçimi için zikzak yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Açık olduğu zamanlarda geniş bir ekran sunacağı düşünülen ekran, katlandığı zaman çerçeveler aracılığı ile korunacak.

Nihai Ürün Çok Yakında Olabilir

Burada asıl ilginç olan nokta ise, bu patentin LG Display tarafından değil de LG Electronics tarafından alınmış olması. Bu tip ürünlerde geliştirmeden sorumlu olan LG Display, yeni bir teknoloji için atılım yapacağında patent başvurusunda bulunur. Burada LG Electronics tarafından alınan patent bir ekranı değil, bir ürünü temsil ediyor olabilir.

Yani şirketin nihai ürün için oldukça yakın olduğuna yönelik komplo teorilerini uydurmamız mümkün.