LG, Kıyafetlerde Kullanılabilecek Ekran Üretmeyi Başardı

LG Display'in ürettiği yeni ekran, kolayca gerilebiliyor ve böylelikle kıyafetlerde kullanılabiliyor. İşte detaylar!

LG, Kıyafetlerde Kullanılabilecek Ekran Üretmeyi Başardı
Barış Bulut
Barış Bulut -

LG, LG Display'nin 14 inç'e kadar genişletilebilen 12 inçlik gerilebilir bir ekran geliştirdiğini duyurdu. Bu ekranlar bir gün, örneğin ilk müdahale ekiplerinin üniformalarında mesajları görüntülemek için giydikleri kıyafetlerin düzensiz yüzeylerinde kullanılabilirler.

Gerilebilir ekranlar veya LG Display'in belirttiği üzere serbest biçimli ekranlar gerilebilir, bükülebilir ve çekilebilir. Bu ekranlar teknolojiyi, Samsung'un Galaxy Fold ve diğer akıllı telefonlarında kullanılan, katlanabilen ve bükülebilen ancak gerilemeyen esnek ekranlardan bir adım daha öteye taşıyorlar.

LG, Kıyafetlerde Kullanılabilecek Ekran Üretmeyi Başardı

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Ekranı bu kadar esnek hâle getirmek için LG Display, kontakt lenslerde kullanılana benzer bir silikondan temel alt tabaka malzemesini yaptı. Ayrıca ışık kaynağı için 40 mikrometreden daha küçük mikro LED'ler ile yüksek çözünürlük ve dayanıklılık sağlamayı başardı. Ayrıca son olarak şirket, bükülme ve katlanmaya uyum sağlamak için yay şeklinde devreler kullandı.

LG Display bu yeni ekran teknolojisini şu ifadelerle özetliyor:

"Gerilebilir ekranın devrim niteliğindeki teknolojisi, çeşitli günlük senaryolar için üst düzey çok yönlülük sunuyor. Deri, giysi, mobilya, otomobil ve uçak gibi kavisli yüzeylere kolayca takılabilen bu benzersiz yenilik, ekranın moda, kıyafetler, mobilite ve oyun gibi çeşitli endüstrilerdeki potansiyelini genişletiyor."

Peki siz LG Display'in bu yeni ekran teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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