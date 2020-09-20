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163 İnç 4K MicroLED TV Modeli LG Magnit Tanıtıldı

LG, özellikleri ile dikkat çeken yeni televizyon modelini duyurdu. İşte LG Magnit olarak adlandırılan 163 inç büyüklüğündeki televizyon ile ilgili detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Güney Kore merkezli LG şirketi, CES'te özellikleri ile dikkat çeken yeni televizyon modelini duyurdu. LG firmasının microLED teknolojisini kullandığı ilk televizyon modeli LG Magnit olarak adlandırıldı. 163 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğe sahip olan LG'nin yeni televizyon modeli sahip olduğu özellikler sayesinde seyir deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Güney Koreli teknoloji şirketinin yeni televizyon modeli ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

LG Magnit Özellikleri

LG firmasının CES'te tanıttığı yeni televizyon modeli sahip olduğu microLED teknolojisi ile dikkatleri üzerinde topluyor. LG firmasının CES'te tanıttığı yeni televizyon modeli, şirketin microLED teknolojisini kullandığı ilk televizyon modeli olması ile ön plana çıkıyor. 163 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğe sahip olan yeni LG televizyonu, sahip olduğu microLED teknolojisi sayesinde daha canlı renk ve aydınlatma sunacak.

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İzleyicilere kullandığı teknoloji ile beraber daha zengin bir görünüm sunmayı amaçlayan LG televizyonu, 163 inç büyüklüğünden de tahmin edilebileceği üzere evde kullanılması için tasarlanan bir televizyon değil. LG firmasının geliştirdiği televizyonun daha çok müzeler, büyük şirketler ve otellerde kullanılması hedefleniyor çünkü televizyonun boyutu toplantı odalarına, konferans salonlarına daha uygun.

Gücünü Alpha AI işlemciden alan yeni LG televizyonu 4K çözünürlüğe sahip. LG firmasının televizyon modelinde ayrıca webOS yazılımı yer alıyor. Kullanıcılar webOS yazılımı sayesinde televizyonda birtakım işlemleri gerçekleştirebilecek. LG'nin geliştirdiği yazılım sezgisel kullanıcı arayüzü ile büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Cihazda ayrıca ekran yansımalarını azaltan ve görüş açılarını iyileştiren özellikler de yer alıyor. LG, kullanıcıların televizyon ekranınının yüzeyini kolay ve hızlı bir şekilde temizleyebileceğini de belirtti. Cihazın hedef kitlesi bireysel kullanıcılar yerine kurumsal müşteriler olduğu için fiyat ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

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