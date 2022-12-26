LG Desteği Kesmiyor: LG Modellerine Android 13 Güncellemesi Geliyor
LG akıllı telefon sektöründen çekilmiş olsa da daha önce üretmiş olduğu modellere olan güncelleme desteğini kesmiyor. İşte detaylar!
LG tartışmasız en yenilikçi akıllı telefon üreticilerinden biriydi. LG Velvet ve LG Wing gibi ürünleri, piyasaya gerçekten çığır açan bazı yenilikler getirmişti ancak şirket, yeterli kar marjı elde edemediği için akıllı telefon sektöründen ayrılmak zorunda kaldı. Sektördeki en eski teknoloji devlerinden biri olarak bu duyuru oldukça şaşırtıcı olmuştu çünkü kimse LG'nin piyasadan ani çıkışını beklemiyordu.
LG cihazlarını piyasadan ayrılmalarından önce satın alan birçok kişi, yazılım ve satış sonrası hizmetler için marka desteğinin ne gibi imkânlar tanıyacağı konusunda endişeleniyordu. Buna yanıt olarak LG, tüm cihazların uygun satış sonrası hizmetleri alacağını ve güncellemeler için EOL (Ömrünün Sonu) olarak işaretlenene kadar cihazlara OTA güncellemelerinin sağlanacağını açıklamıştı.
LG Velvet ve LG Wing, Android 13 Desteğine Kavuşuyor
Son yıllarda verdiği sözü yerine getiren marka, LG Velvet'in de Android 13 güncellemesini 2023'ün 1. çeyreğinde alacağını doğruladı.
LG Velvet ve diğer LG akıllı telefonlar, birçok kişi tarafından hâlâ yaygın olarak kullanılmakta. Yazılım güncelleme planı, LG'nin LG Wing, LG Q61, LG Q92 için Android güvenlik güncellemeleri sunacağını belirtiyor. Şimdilik güncellemenin tam tarihi belli değil.
Tarih ne olursa olsun LG'nin hâlâ güncelleme desteğini kesmemesi takdir edilecek bir davranış. Akıllı telefon pazarında üretimi durdurulan bir markadan güncellemeler almaktan daha iyi ne olabilir?
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