LG’nin Akıllı Telefon Satışları Düşüşte

LG Electronics yılın üçüncü çeyreğine ait mali tablosunu açıkladı. Genel olarak bakıldığında Temmuz-Eylül arası dönemde şirketin şimdiye kadarki en yüksek satış rakamlarına ve son 10 yıldaki en yüksek karlılığa ulaştığı görülüyor.

Ancak LG’nin Mobil İletişim departmanında işletme kayıpları 268 milyon dolardan 138.2 milyon dolara düşürülmesine rağmen satışlar yıllık bazda yüzde 24.5 oranında azalmış durumda.

LG, etkileyici olmayan satışların sebebinin “zorlu küresel akıllı telefon pazarı” olduğunu söylüyor. Aslında şirketin mobil departmanı, çoğunlukla yerel pazarda olmak üzere devamlı olarak 5G ürünleri sattığı dönemlerde iyi bir yükseliş grafiği sergilemişti. Hatta bu durum, işletme kayıplarının yüzde 19.4’ten yüzde 10.6’ya inmesini de sağlamıştı ancak bu bile yeterince iyi sayılmaz.

Yaklaşan tatil döneminde LG, devlet desteği almanın daha da zor hale gelmesi ve yerel pazarın zayıflaması ile birlikte yeni ürünlerde ciddi fiyat rekabetleri yaşanmasını bekliyor. Şirket, yenilenen çift ekranı ve arttırılan karlılığıyla yeni LG G8X ThinQ’in daha fazla satılacağını umuyor.

Ancak çeyrek bazda bakıldığında şirketin kaybı artacaktır. Çünkü yeni gelen her ürün aynı zamanda yeni pazarlama maliyetlerini de beraberinde getiriyor.