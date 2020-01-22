LG’nin İki Yeni Bütçe Dostu Telefonu Sızdırıldı

LG, mobil departmanının kaderini değiştirmeye söz vermişti. Ancak akıllı telefon pazarındaki kızgın rekabeti göz önüne alırsak bunun zorlu bir girişim olacağını söyleyebiliriz.

Yine de Koreli teknoloji devi, akıllı telefon serisini yenilemeye başlıyor ve şu anda da markanın yaklaşan yeni telefonlarından ikisini ilk kez görüyoruz.

Sızıntı uzmanı Evan Blass (Twitter’daki adıyla @evleaks), LG L555DL ve LG L455DL modellerine ait bir fotoğrafı twitter hesabından paylaştı. Fakat telefonların donanımı hakkında herhangi bir detay vermedi.

Cihazlar hakkında bildiğimiz şey ise her ikisinin de ABD’li ön ödemeli perakendeci Tracfone tarafından sunulacağı. Buna ek olarak, her iki telefonun da su damlası biçiminde çentiğe sahip olduğunu görüyoruz ve görünüşe göre Android 9 tabanlı LG UX 8.0 arayüzü de mevcut.

Söylentilere göre bu iki yeni cihaz, LG’nin Journey ve Solo serilerine getirilen yeni üst modeller olarak da karşımıza çıkabilir.