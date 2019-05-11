LG’nin Merakla Beklenen Telefonu 'V50 ThinQ 5G' Satışa Çıkıyor!

Güney Koreli teknoloji devi ve akıllı telefon üreticisi LG, çift ekranıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonu LG V50 ThinQ 5G’yi geçtiğimiz aylarda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) tanıtmıştı. Şimdilerde telefonun piyasaya sürüleceği tarih de belli oldu.

Çift ekranıyla dikkat çeken ve özellikle mobil oyun severlere hitap eden bir telefon olan LG V50 ThinQ 5G’nin Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacağı öğrenildi. Aslında bu telefonun, katlanabilir bir telefon olduğu da söylenebilir.

LG V50 ThinQ 5G’deki iki ekrandan birisi geliştirilen uygulama ile beraber GamePad olarak da kullanılabiliyor. İkinci ekran ise özel bir kılıf sayesinde çıkarılıp tekrar takılabiliyor. Ancak her iki ekranı kullanarak tek bir görüntü almak mümkün olmuyor. Yani ekranlar birbirinden bağımsız olarak çalıştığı için iki ekranın tek bir ekran gibi işlev görmesi söz konusu değil.

Telefonun 5G desteğine sahip olmayan modeli 10 Mayıs’ta Güney Kore’de satışa sunulacak. LG V50 ThinQ 5G’nin de Mayıs ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Teknik Özellikleri Nasıl?

Çentikli bir ekran tasarımıyla gelen LG V50 ThinQ, gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alıyor. 3 adet arka kameraya sahip olan telefonda 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Batarya kapasitesine bakılırsa, cihazın batarya ömrünün uzun olacağı söylenebilir.

LG V50 ThinQ’da kullanılan 5G’nin, 4G teknolojisine kıyasla yaklaşık olarak 20 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor. Hatta bu sayede film indirme süresinin 6 saniyeye kadar düştüğü söyleniyor.