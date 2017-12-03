LG'nin Mobil Departmanı Baştan Aşağı Yenilendi

Güney Koreli elektronik üreticisi LG son yıllarda akıllı telefon pazarında istediği hedefleri tutturamıyordu. Hatta 2016 ve 2017 yıllarında mobil departmanında zarar eden şirket en sonunda yeni kararlar aldı ve yönetim kurulundaki birçok yöneticiyle yollarını ayırdı.

2018 yılında daha fazla cihaz satmak isteyen LG şirketi aslında çıkardığı son iki telefondan yüksek satış rakamları almayı başardı. G6 ve V30 cihazlarıyla eski kullanıcılarını tekrar kazanan şirket maalesef yine de zarar etmekten kurtulamadı. Geçen senenin son çeyreğine göre bu sene yüzde 13 artış göstermeyi başaran Güney Koreli şirket, yaklaşık 1.83 milyar dolar işlem zararı kaydetmiş durumda. Ayrıca şirketin mobil bölümünün sadece bu yılın başında kâra geçtiğini de belirteyim.

2 yıl içerisinde büyük zararlara giren LG'nin mobil departmanından ilk olarak başkan Juno Cho'nun görevine son verildi ve eski başkan Cho, LG'nin başka bir departmanına farklı bir göreve atandı. Mobil bölümün yeni başkanı ise Hwang Jeong-hwa oldu. Ancak Jeong-hwa LG'nin mobil bölümüyle yeni tanışmış biri değil. Çünkü LG'nin ilk telefonlarını üreten ekipte yer alıyordu.

Ayrıca dünya çapında pazarlama bölümünün başına Han Chang-hee, CTO bölümüne ise Park Il-pyung getirildi. LG'nin 2018 yılında başarısını tekrar kazanıp kazanamayacağını göreceğiz.