LG'nin "Müziğini Yap, Hediyeni Kap" Yarışması Başladı

LG, Acapella ile kendi müziğini hazırlayan ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşım yapan kullanıcılara LG Q60, LG Bluetooth Sound Bar ya da LG WebOS Smart TV 43 inç kazanma şansı sunuyor.

LG, hem eğlenmek hem de birbirinden güzel hediyeler kazanmak isteyen internet kullanıcılarına özel çevrimiçi bir yarışma düzenledi. LG Acapella ile kendi özgün müziğini hazırlayarak sosyal medyada paylaşan yarışmacılar, hem müziklerinin içeriğine, hem de sosyal medya üzerinden sağladıkları etkileşime göre değerlendirilerek hediye kazanma şansına sahip oluyor.

LG Acapella Yarışmasına Nasıl Başvurulur?

Yarışmacıların LG Q60 akıllı telefon, LG Bluetooth Sound Bar ya da LG WebOS Smart TV 43 inç hediyelerinden birini kazanmak için LG Acapella internet sitesine girmeleri, sitede bulunan 20 figürden 8’ini seçip sıralayarak kendi özgün müzik içeriklerini oluşturmaları, oluşturdukları içeriği de kendi sosyal medya hesaplarından #lgacapella hashtag’i ile paylaşmaları gerekiyor.

LG Acapella Yarışması Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

15 Şubat'ta sona erecek yarışmanın kazananları, jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından bu adresten 6 Mart tarihinde açıklanacak.