LG'nin Yeni Amiral Gemisi 'Çentik' Modasını Devam Ettiriyor

Apple'ın iPhone X ile başlattığı 'çentik' modası dalga dalga yayılıyor. Bu furyaya katılan son akıllı telefon üreticisi ise Güney Koreli LG oldu.

iPhone X, ASUS Zenfone 5, Huawei P20, Ulefone T2 Pro gibi akıllı telefonları tek bir noktada birleştiren şey sizce nedir? Tabii ki çentik!

Apple'ın 10. yıl özel modeli ile başlayan çentik akımı, önü alınamaz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu çılgınlığa şimdi de Güney Koreli teknoloji devi LG katıldı. Daha önce birçok telefonunun tasarımını eksiksiz bir şekilde sızdıran Ben Geskin, bu sefer de LG'nin yeni amiral gemisi G7 (NEO) modelinin görsellerini paylaştı.

2018 yılının çentik modasına ayak uyduran LG G7, neyse ki arka tarafta kendi klasik tasarımını muhafaza etmeyi başarmış. Yine de dikey olarak konumlandırılan çift ana kameranın iPhone X'ten esintiler sunduğunu söyleyelim. Kamera performansı tarafında net bilgilere sahip değiliz ancak LG'nin bu konuda kullanıcıları üzeceğini tahmin etmiyoruz.

LG G7 (NEO) Renders based on MWC leak. https://t.co/0nlkkfAlYv pic.twitter.com/lE0gzo70pB — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 7 Mart 2018

LG'nin yeni amiral gemisi, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 845 işlemcisinden alacak. 6GB RAM ve maksimum 128GB depolama alanına sahip olacak G7, 6 inç büyüklüğünde 3120x1440 çözünürlüğünde OLED ekran ile gelecek.

Dolby Vision ve HDR10 görüntüleme teknolojilerine sahip olan akıllı telefon, kullanıcılara film izlerken 16:9 ya da 18:9 olmak üzere iki ekran formatı seçeneği sunacak. Böylelikle iPhone X'te videoya yakınlaştırma yapıldığında yaşanan kalite düşüklüğünün önüne geçilecek. Nitekim Ben Geskin, bu özellikle beraber G7'nin diğer telefonlara kıyasla çok daha iyi bir çentik deneyimi sunacağını söylüyor.

LG G7'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.