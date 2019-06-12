LG’nin Yeni Oyun Monitörleri Sadece 1ms’lik Tepki Süresiyle Geliyor!

LG, oyunseverler için 1ms tepki süresine sahip iki yeni monitör piyasaya sürdü. LG’nin UltraGear ailesinin bir parçası olarak gelen yeni monitörler, IPS’i (In-Plane Switching) TN (Twisted Nematic) panellerinin standardına yaklaştırarak, dünyanın en hızlı IPS ekranı olarak dikkatleri üzerinde topluyor.

Daha büyük olan model kavisli, geniş açılı bir monitörle geliyor ve 37.5 inç’lik ekranıyla 3840 x 1600 piksel çözünürlük ve 450 nit parlaklık sunuyor. Daha küçük olan ikinci model ise, 27 inç’lik ekranıyla 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 350 nit parlaklık sunuyor.

Bu önemli özelliklerin yanı sıra yeni monitörlerin asıl üstünlüğü, hareketlerin pürüzsüz bir şekilde işlenmesi kısmında ortaya çıkıyor. 1 milisaniyelik tepki süresine ilaveten, her iki monitörde de yüksek ekran yenileme hızları sunuluyor: küçük modelde 144 Hz, büyük modelde ise 175 Hz olacak şekilde. Aynı zamanda her iki model de, Nvidia’nın hareket yumuşatma teknolojisi G-SYNC ile uyumlu olarak geliyor.

Şimdilik her iki monitörün de fiyatı bilinmiyor ancak ucuz olmayacakları tahmin etmek pek de zor değil. LG şu anda 38GL950G model (büyük olan model) ve 27GL850 model (küçük olan model) yeni monitörlerini E3’teki Nvidia Standı’nda sergiliyor.

LG, 27 inç’lik monitörü için ön siparişlerin, ABD’de 1 Temmuz’da ve Avrupa’da bu yılın sonlarına doğru başlayacağını belirtiyor.