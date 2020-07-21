LG, Binlerce OLED TV'yi Geri Çağırıyor!

LG Electronics, Güney Kore’de 60.000’e yakın OLED TV’yi geri çağırıyor. Şirket, güç panolarında düzeltilmesi gereken aşırı ısınma sorunu nedeniyle böyle büyük bir geri çağırma yapıyor.

Televizyonlar Neden Geri Çağrılıyor?

LG'nin resmi notlarına göre, Şubat 2016 - Eylül 2019 arasında satılan OLED TV modellerinde bu sorundan etkileniyor. Etkilenen bileşenler güç panolarının içinde ve mevcut sesleri en aza indirmek için kullanılıyor. Şirket, kullanılan bileşenlerin birkaçının belirli bir süre boyunca performans düşüşü gösterdiğini, bunun da potansiyel olarak aşırı ısınmaya yol açabilecek mevcut artışa neden olduğunu belirtti.

LG’den yetkili bir isim de aşırı ısınma sorununa yol açan bileşenin toplamda çok az modelde olduğunu ancak tüketicinin güvenliği için hepsinin ücretsiz değişimi sağlayacaklarını söyledi.

Etkilenen Modellerin Listesi: