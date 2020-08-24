LG Q92 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

LG yeni akıllı telefon modeli olan Q92'yi kullanıcıların beğenisine sundu. LG Q92 özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte LG Q92 özellikleri ve fiyatı

LG Q92 Özellikleri

6,67 inç ekrana sahip olan LG Q92, Snapdragon 765G işlemciden güç almakta. Cihazda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Bu depolama alanı microSD kart ile 2 TB'a kadar artırılabilmekte.

Akıllı telefonun arka tarafında LED flaşlı 48MP arka kamera, 8MP ultra geniş kamera, 5MP derinlik sensörü ve 2MP makro kamera sensörü yer almakta. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde sensör bizleri karşılamakta.

LG Q92'nin yan kısmında parmak izi sensörü de bulunmakta. Böylece ekran kilidi kolayca açılabilmekte. 4.000 mAh bataryadan beslenen cihaz hızlı şarj teknolojisini de desteklemekte.

LG Q92 Fiyatı

Akıllı telefonun yurt dışı fiyatı 419 dolar olarak açıklandı. 419 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 3.084 TL gibi bir fiyata denk gelmekte.

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