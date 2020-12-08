LG, Şeffaf OLED Ekrandan Sürgülü Kapı Geliştiriyor

Koreli teknoloji ve panel üreticisi LG, şeffaf OLED ekrandan sürgülü kapı geliştirdiğini duyurdu. Şirket, Assa Abloy Entrance Systems ile şeffaf kapılar geliştirmek için ortaklık kurduğunu açıkladı.

LG Electronics, endüstriyel ve konut uygulamaları için sürgülü kapılar konusunda küresel bir lider olan Assa Abloy Entrance Systems ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında OLED ekranlı şeffaf otomatik kapı geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca nu hafta içerisinde ticari müşterilere yönelik bu türden ilk çözümü sunmayı planlıyorlar.

LG Electronics ve Assa Abloy ortaklığında geliştirilecek yeni nesil kapılar ilk olarak işletmelere sunulacak. Bu konuda LG; müşterileri karşılayabileceklerini, çalışanlarla iletişim kurabileceklerini veya reklam gösterebileceklerini söylüyor.

LG bir süredir şeffaf ekranlarını sergiliyor ve geçen yılın başlarında bir dizi şeffaf tabelasını tanıtmıştı. Ağustos ayında Pekin ve Shenzhen'deki metro pencerelerinde şeffaf ekranların kullanıldığını aktaran LG, ayrıca hem Panasonic hem de Xiaomi'nin şeffaf OLED TV'lerinde bu panellerin kullanıldığını dile getirdi.

LG'nin şeffaf OLED ekrandan sürgülü kapıları nasıl çalışıyor?

LG'nin WRGB teknolojisini kullanan OLED paneller, yüksek parlaklık ve kontrast için aslına sadık kalarak renkleri yeniden düzenliyor. Aynı zamanda panelin şeffaf olması sayesinde arkasındaki nesneler kolayca görülebiliyor. LG'ye göre güçlü temperli cam malzemesi, sürgülü kapılara daha fazla dayanıklılık ve güvenlik sunuyor.

LG duyurusu, bu üst düzey kapıların işletmeler için ne zaman mevcut olabileceğine dair pek bir gösterge vermiyor. Ancak şeffaf OLED teknolojisinin halihazırda kullanılmaya başlandığı düşünülürse, Koronavirüs pandemisi yüzünden çökmekte olan alışveriş merkezleri yeniden dekore edilebilir.

Güney Kore'nin diğer büyük ekran üreticisi Samsung da geçmişte şeffaf OLED ekranlarla deneyler yaptı, ancak 2016'da teknolojinin üretiminin durdurulduğu açıklanmıştı. Teknoloji devi Samsung'un son zamanlarda katlanabilir ekranlara yöneldiğini, hatta katlanabilir telefon Galaxy Z Fold'lar için Note serisinden vazgeçeceğini duymuştuk.