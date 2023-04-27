LG'nin Yeni 'SuperSlim' Gram Dizüstü Bilgisayarı OLED Ekranla Geliyor

LG'nin Gram serisi dizüstü bilgisayarları her zaman hafif ve ince olacak şekilde tasarlandı ve şimdi şirket taşınabilirlik departmanında Apple'ın MacBook Air'ine güçlü bir rakip olan yeni bir "SuperSlim" modelini piyasaya sürdü.

LG yeni dizüstü bilgisayarını resmî olarak Gram SuperSlim (eski adıyla Ultraslim) olarak adlandırıyor ve şirket basın bülteninde bu modeli "şimdiye kadarki en ince LG Gram" olarak lanse ediyor. Sadece 0,43 inç kalınlığında - M2 MacBook Air'den daha ince - ve Apple'ın 13,6 inç IPS ekranına kıyasla 15,6 inç OLED ekrana sahip. Ayrıca LG'ninki sadece 2,2 pound ile 2,7 poundluk MacBook Air'e kıyasla daha hafif.

LG Gram Superslim, MacBook Air'den Bile Daha Hafif

LG'nin Gram Superslim modeli 13. nesil Intel Evo Core i7-1360P işlemci, 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB SSD ile 1.699,99$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Ayrıca üç USB-C bağlantı noktası (ikisi Thunderbolt 4 destekli ve biri yalnızca USB 4) ve bir kulaklık girişi bulunuyor.

LG, SuperSlim'i ilk olarak Ocak ayında CES'te, şirketin normal 14, 15, 16 ve 17 inçlik seçeneklerinin yanı sıra SuperSlim gibi OLED ekran içeren ve 2,2 pound başlangıç ağırlığına sahip renkli tüy gibi hafif LG Gram Style dizüstü bilgisayarları da dâhil olmak üzere Gram serisinin geri kalanıyla birlikte göstermişti.