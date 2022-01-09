LG Susuz Çamaşır Makinesi Geliştiriyor!

LG, susuz çamaşır makinesi için kollarını sıvadı. Güney Koreli teknoloji devinin yeni cihazında çamaşır yıkama işlemi yalnızca karbondioksit ile gerçekleşecek. Makinede su ve deterjana ihtiyacın kalmayacak olması, oldukça dikkat çekiyor. Ürüne ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Geleneksel çamaşır makineleri, kirli çamaşırları temizlemek için çok fazla su ve deterjana ihtiyaç duyar. Bu, temiz su israfına yol açar. Gelecekte yaşanabilecek su sıkıntısı ihtimali nedeni ile bazı endişeler bulunuyor.

LG Susuz Çamaşır Makinesi Üzerinde Çalışıyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, su kullanmayan çamaşır makinesinin geliştirme sürecini başlattı. Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından söz konusu proje için onay alan şirket, su yerine karbondioksit kullanan çamaşır makinesini geliştirmek için kollarını sıvadı.

Görünüşe göre LG, soğutma ve sıkıştırma işlemleri ile karbondioksiti gaz formundan sıvı hale dönüştürmenin bir yolunu buldu. Gaz sıvı hale geldikten sonra çamaşır makinesi, kirli çamaşırları hiç su ve deterjan kullanmadan yıkayabilecek.

Teknoloji devinin yeni makinesi, çamaşırlarda yer alan kirleri temizlemek için sıvı hale getirilen karbondioksitin viskozitesini ve yüze gerilimini kullanacak. Çamaşır makinesi, yıkama işlemi tamamlandıktan sonra sıvı hale gelen karbondioksit, gaz formuna çevrilecek. Böylelikle karbondioksit, bir sonraki yıkamada tekrar kullanılabilecek.

LG şirketinin üzerinde çalıştığı çalıştığı çamaşır makinesi, bu sayede oldukça büyük ölçüde su tasarrufu sağlayacak. Şirket, geliştirme sürecini tamamladıktan sonra araştırma laboratuvarında test sürecine başlayacak.

Duyurulduğu andan itibaren dikkatleri üzerinde toplamayı başaran çamaşır makinesi, test süreci kapsamında iki yıl boyunca çalıştırılacak. Böylece makinede herhangi bir sorun olup olmadığı tespit edilecek. Test sürecinde bir sorun görülmediği takdirde satışa sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi tarafından geliştirilmekte olan çamaşır makinesinin hangi yıl piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı. Sahip olduğu özellik ile ilgi odağı haline gelmeyi başaran ürünün hangi ülkelerde satışa sunulacağı da bilinmiyor.

LG'nin susuz çamaşır makinesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce su yerine karbondioksit kullanan bir çamaşır makinesi başarılı olabilir mi? Sahip olduğu özellik ile fark yaratmaya hazırlanan ürün ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.