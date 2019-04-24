LG, Telefon Üretimi Konusunda Radikal Bir Karar Aldı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan LG, önemli bir karar aldı. Uzun bir süredir akıllı telefon konusunda rekabet etmekte güçlük çeken şirket, daha uygun fiyatlı bir çözüm bularak üretim tesisinin yerini değiştirdi.

Huawei ve Apple şirketleri de bundan kısa bir süre önce benzer kararlar almıştı. Her üç firmanın da genel olarak amacı aynı. Vietnam’da çok daha uygun fiyatlarla akıllı telefon üretmek isteyen bu şirketler, uzun bir süre stratejilerini devam ettirecekler.

LG, akıllı telefon konusunda yine iddialı

LG genellikle üst segmentteki cep telefonlarını Güney Kore’de üretmek istiyordu. Ancak bu karar değişikliği herhangi bir üretim düşüklüğüne yol açmayacak. Bu nedenle şirketin bir HTC vakası yaşaması şu an için mümkün değil. Bir dönem, akıllı telefonlarda fırtına gibi esen HTC; tahtını diğer akıllı telefon modellerine kaptırmıştı.

LG, diğer birçok cep telefonu üreticisinin aksine son derece köklü bir şirket. Çok uzun bir zamandır teknolojik aletlerde de kendisini defalarca ispatlayan kuruluş, kalitesinden taviz vermiyor. Diğer akıllı telefon üreticileri ise, daha çok belirli akımlar sonucunda ortaya çıkan şirketler olarak görülüyor.

LG şirketinin cep telefonları hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.