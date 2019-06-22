LG Ürünlerinin Tüm Bilgileri QR Kodla Telefona Geliyor

LG Electronics, zincir teknoloji marketleri ve LG mağazalarında başlattığı uygulama aracılığıyla ürünlerine ait tüm bilgi, özellik ve videoları QR kod aracılığıyla cep telefonları üzerinden verecek.

LG Electronics (LG), zincir teknoloji marketleri ve LG mağazalarında başlattığı QR Kod uygulamasıyla, tüketicilerin ilgilendikleri ürünlerle ilgili tüm bilgileri cep telefonlarına getiriyor. Mağazada satış temsilcisi bulma ve bilgi alma derdini ortadan kaldıran uygulama ile tüketiciler, istediği ürünün detaylarına telefondan erişebilecek.

Müşteriler, mağazadaki herhangi bir beğendiği ürünün yanında bulunan QR kodu cep telefonlarının kameralarına okutuyor ve bu QR kod aracılığı ile, LG Rehber sayfasına, ilgili ürünün bilgi ve videolarının bulunduğu alana yönlendiriliyorlar. Tüketiciler, satın almayı düşündükleri ürünün ebatlarından teknik özelliklerine, kurulum ve servis bilgilerine kadar araştırabiliyor ve diğer ürünlerle kıyaslama yapabiliyor.

Yakında LG QR Uygulaması Olacak

Tüketicilere zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra, en geniş ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayan QR Kod uygulaması, aktif olarak kullanıldığı LG markalı televizyonların yanı sıra çok yakında LG marka beyaz eşya, monitör, projektör ve klimalar için de kullanılmaya başlanacak.