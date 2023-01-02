LG, Uyku Deneyiminizi İyileştirecek Yeni Teknolojisini Tanıttı

LG Electronics, kullanıcıların uyku deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan Breeze adlı yeni bir akıllı uyku bakım teknolojisini tanıttı. SleepWave Company tarafından geliştirilen ve LG'nin CIC (Company in Company) birimi tarafından piyasaya sürülen Breeze, kablosuz bir kulaklık ve beraberindeki bir uygulamadan oluşuyor.

Kulaklık uyurken takılmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcının beyin dalgası aktivitesine özel olarak uyarlanmış uyku seslerini çalmak için beyin dalgası algılama teknolojisini kullanır. Bu sayede kullanıcıların daha kolay uykuya dalmaları ve uyku kalitelerini artırmaları amaçlanıyor. Kulaklık ayrıca rahat bir uyum için ergonomik bir tasarıma sahiptir ve temiz tutmak için UV nanoteknolojisi ile donatılmıştır.

Beyin dalgalarına göre ayarlanmış sesler, ninniler ve doğa sesleri de dâhil olmak üzere bir dizi dâhili sese ek olarak Breeze, müzik veya YouTube videoları ile de senkronize olabiliyor. Beraberindeki uygulama, kullanıcının uyku verilerini analiz ediyor ve iyileştirilmiş uyku rutinleri ve uygun uyku programları dâhil olmak üzere kişiselleştirilmiş uyku bakımı önerileri sunuyor. Ayrıca kullanıcının günlük adımlarını takip edebiliyor ve uyku ve uyanma zamanlarını kaydedebiliyor.

LG'nin Yeni Uyku Bakım Teknolojisi Ne İşe Yarıyor?

Breeze, beyin dalgalarını gerçek zamanlı olarak sürekli izleyerek hipnoz aşamasını (uykuya dalmadan kısa bir süre önceki bilinç durumu) ve REM (hızlı göz hareketi) uyku aşamasının yanı sıra hafif uyku ve derin uyku aşamalarını da doğru bir şekilde belirleyebiliyor. Bu, kullanıcının özel uyku düzenine ve ihtiyaçlarına göre daha özel uyku bakımı önerileri sunmasını sağlıyor.

Genel olarak Breeze'in amacı, beyin dalgalarına göre ayarlanmış sesler ve kişiselleştirilmiş uyku bakımı önerilerinin bir kombinasyonunu kullanarak kullanıcıların daha kolay uyumasına ve tazelenmiş hissederek uyanmasına yardımcı olmaktır. Uyku koşullarını gerçek zamanlı olarak değerlendirip kontrol ederek, kullanıcıların daha hızlı uykuya dalmalarına ve uyku kalitelerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Breeze akıllı uyku bakım çözümüne ek olarak LG, CES konferansında 2023 için SC9 ve SE6 Dolby Atmos soundbar serilerini de tanıtmıştı.