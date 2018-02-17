LG V30 2018'in Teknik Detayları Açıklandı

Güney Koreli şirket LG, bu yılın gözde ürünü olacak V30 2018'in teknik özelliklerini paylaştı. İlk defa bir cihazını güncelleyerek piyasaya sürecek olan LG, 2018 yılında G serisine ait bir model çıkarmayacaklarını da dile getirdi. Böylece şirketin V serisine kazandırdığı değer artmış oldu.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve kullanıcılara sunulan V30, ilk yorumlar çerçevesinde beğenilmişti. Şimdi de cihazını güncelleyerek raflara sunacak olan LG, bu cihazın daha üst seviye özelliklerle geleceğini doğrulamış oldu. 6.1 inçlik 18:9 (çerçevesiz ekran) formatında ve 4K MLCD+ çözünürlüğüyle kullanıcılara sunulacak V30 2018'de Snapdragon 845 yonga seti yer alacak. Piyasanın en güçlü işlemcisini barındıracak olan cihazda aynı zamanda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama bulunacak.

Arkada çift 16MP çözünürlüğündeki kamerasıyla kullanıcıları cezbedecek olan cihazın ön kamerası ise pek net bilgilere sahip değil. Ayrıca birkaç gün önce bu kameranın yapay zeka destekli olacağını belirten LG, bu anlamda bir hayli yol katetmiş gibi gözüküyor.

Arkada parmak izi sensörü ve IP68 sertifikasını barındıracak cihazın hoparlörünün yine Bang & Olufsen destekli olacağı söyleniyor. Şimdilik cihaz hakkında bildiklerimiz bu şekildeyken aynı zamanda MWC 2018 etkinliğinde sunulacağını da hatırlatayım.

Peki ya sizce LG, V30 2018 ile bu yıl tekrardan istediği başarıyı yakalar mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.