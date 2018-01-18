LG V30 Plus Türkiye'de Satışa Çıkıyor! İşte LG V30 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz yıl Berlin IFA Fuarı'nda tanıtılan ve 2017'nin en iyi Android telefonlarından bir tanesi olarak gösterilen LG V30'un Plus modeli Türkiye'ye geliyor! Peki, LG V30+ özellikleri neler? ve LG V30+ fiyatı ne kadar? Bu soruların cevabı haberimizde.

Son olarak Las Vegas'ta düzenlenen CES 2018'de görücüye çıkan ve Tamindir.com olarak ön incelemesini gerçekleştirdiğimiz LG V30+'dan nihayet beklenen haber geldi. Güney Koreli teknoloji devinin son amiral gemisi, Aurora Siyahı ve Bulut Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile Ocak ayında Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak.

Peki, LG V30+ özellikleri neler? LG V30 ile LG V30+ arasında ne gibi farklar var? LG V30+ fiyatı ne kadar? İşte cevaplar.

LG V30 Plus Özellikleri

Aslında LG V30 ile LG V30+ arasında keskin bir ayrım yok. Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisinde bir önceki modelde olduğu gibi; 6 inç 18:9 OLED FullVision ekran, 4GB RAM, Snapdragon 835 işlemci ile 16MP ve 13MP olmak üzere çift kamera gibi özellikler yer alıyor. Fakat iki cihaz arasındaki tek fark, LG V30+'da 64GB yerine 128GB depolama alanı kullanılması olmuş.

Sahip olduğu özellikler kadar dayanıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken LG V30+, MIL-STD 810G Transit Drop Test’in 14 kategorisinden başarıyla geçti. Bununla birlikte LG V30+'ın ülkemize özel bir paket ile geleceği söyleniyor.

LG V30 Plus Teknik Özellikleri

Ekran Özellikleri: 6 inç FullVision (2880 x 1440 pixels) OLED ekran, 18:9 Corning Gorilla Glass 5

İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 GPU

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat, LG UX 6.0+ arayüzü (Android 8.0 yükseltmesi alacak)

Kamera: 16 megapiksel ana kamera, f/1,6 71 derece geniş açılı lens, çift tonlu LED flaş, 13 megapiksel ikinci kamera, f/1.9, 120 derece geniş açı. 5 megapiksel ön kamera, 90 derece geniş açılı lens, f/2,2

Batarya: Qualcomm Quick Charge 3.0 uyumlu 3300mAh batarya

Boyutlar: 151.7 x 75.4 x 7.3 mm; Ağırlık: 158g

LG V30 Plus Fiyatı

LG V30 Plus modeli ülkemizde 4399 TL fiyatla satışa çıkacak.

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