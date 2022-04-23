LG V60 ThinQ 5G, Android 12 Güncellemesine Kavuştu

LG V60 ThinQ 5G, LG'nin 2020 yılında amiral gemisi akıllı telefonuydu. Cihazın, şirketin piyasadaki son uygun 5G el cihazı olduğu söyleniyordu ve bildiğimiz gibi marka artık akıllı telefon endüstrisinden tamamen ayrıldı ancak şirket hâlâ yazılım güncellemeleri konusunda verdiği sözünü tutuyor gibi görünüyor. V60 ThinQ 5G, bugün en son Android 12 güncellemesine kavuşuyor.

ABD'deki LG V60 ThinQ, özellikle de T-Mobile modelleri Android 12 güncellemesini alıyor. Şaşırtıcı olan, telefonun LG'nin Android 12 güncellemesi için uygun cihazlar listesinde olmaması ama yine de almaya devam etmesi. Görünüşe göre LG, üst segment akıllı telefonlarının çoğuna en son güncellemeleri sunmak istiyor. Örneğin, yakın zamanda LG Velvet, Güney Kore'de Android 12 güncellemesini almıştı.

LG V60 ThinQ 5G, Android 12 Güncelleme Detayları

Güncellemenin yapı numarası SKQ1.211103.001 ve güncelleme 1.17 GB boyutunda. Değişiklik günlüğünde çok fazla bilgi yok çünkü çoğunlukla hata düzeltmeleri, güvenlik ve sistem iyileştirmelerinden bahsediliyor. Güncelleme ayrıca Mart 2022 güvenlik güncellemesini de beraberinde getiriyor. En son olmasa da yeni olduğu için LG'nin takdire şayan desteğini tebrik etmek gerek.

Şimdilik yukarıda değindiğimiz üzere ABD'den alınmış V60 ThinQ cihazlar OTA güncelleme bildirimini alıyor ancak güncelleme küresel pazara da gelecek. Ayarlar > Yazılım Güncelleme kısmına giderek manuel olarak güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Güncellemenin küresel çapta dağıtımının biraz sürmesi bekleniyor.

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