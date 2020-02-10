LG V60 Thinq Çok Yakında Tanıtılabilir!

Bazı yeni sızıntılara göre LG çok yakın bir zamanda V60 Thinq modeli ile karşımıza çıkabilir. İşte merak edilen detaylar ve dahası.

LG V60 Thinq Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz dönemlerde V50 Thinq modelini tanıtan LG, sıra dışı tasarımı ile dikkatleri çeken bu modeli ile oldukça ses getirmişti. Güvenilir sızıntıları ile tanınan Evan Blass, LG'nin sıradaki telefonunun sanılanın aksine G9 değil V60 Thinq olduğunu vurguladı.

Evan Blass'a göre yeni model dörtlü kamera kurulumu, dört mikrofon, bir kulaklık girişi ve 5,000 mAh kapasitesindeki batarya ile gelecek. Daha önceki sızıntılar ise 6.7 inç civarında bir ekran ve Snapdragon 865 işlemciyi işaret ediyor.

Tüm bunlara karşın şu sıralar küresel gündemi oldukça etkisi altına alan Corona Virüsü, şirketin tanıtım ve çıkış tarihi planları açısından bazı değişiklikler yapmasına neden olabilir. Ayrıca asıl merak edilen soru ise G9 ile ne zaman karşılaşacağımız. LG son zamanlarda başarısız telefon çizgisinden geri dönmeye kararlı ve bunu yapmak için G serisini feda edebilir.

Peki siz LG'nin son zamanlarda tanıttığı modeller hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce şirket yaptığı geri atılım ile başarılı olabilir mi? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.