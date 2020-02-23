LG V60 ThinQ Yeni Amiral Gemisi Olarak Geliyor

LG tarafından üretilecek olan ve LG V60 ThinQ ismiyle tanınan cihaz yakında tanıtılacak. LG V60 ThinQ, yeni amiral gemisi olmasıyla biliniyor. V50 ThinQ'nun yerine geçecek olan cihazda 2019'da bahsedilmişti.

Şirketin V60 ThinQ'nun dizaynı, önceki modellerinden çok farklı değil. Hemen ön panelde küçük çıkıntılar bulunuyor. Ayrıca birçok kişiye göre bu çıkıntılı görünüm hala devam etmesine rağmen görünümün modası geçmedi. Bu çıkıntılar bi önceki model olan LG V50 ThinQ'ya göre daha küçük gibi görünüyor.

LG V60 ThinQ özellikleri

Gelen bilgilere göre bu serinin en iyisi 5000 mAh batarya ile gelecek. Batarya kapasitesi V60 ThinQ'ı, Samsung S20 Ultra gibi aynı klasmanda olduğu diğer akıllı telefonlardan bir adım öne taşıyacak. Btarya konusunda bu modelin daha üstün olacağını söylemek mümkün.

Bu cihazda; Snapdragon 865 var ve bu işlemcinin 5G teknolojisinde, mobil veriler için mükemmel performans ve destek sağlaması bekleniyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı da beklentiler arasında. V60 ThinQ, 2020 Barcelona Mobil Dünya Kongresi zamanında tanıtılacaktı. Ancak Corona Virüs buna sert bir darbe vurdu.

LG ve diğer markalar cihazlarını tanıtmak için ayrı bir organizasyon düzenledi ve böylece birçok olumsuz etkiden kurtulmuş oldular. Son olarak; LG V60 ThinQ amiral gemisi telefonlarının 3.5mm kulaklık çıkışına sahip olacağı da ifade ediliyor.