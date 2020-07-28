LG Velvet 4G Tanıtıldı: İşte LG Velvet 4G Özellikleri ve Fiyatı

LG Velvet 4G özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte LG Velvet 4G özellikleri ve fiyatı.

LG Velvet 4G Özellikleri

6.8 inç POLED ekrana sahip olan LG Velvet, gücünü 2 yıl önce tanıtılan Snapdragon 845 yonga setinden almakta. Cihazda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabilmekte.

Akıllı telefonun arka tarafında 48 megapiksel birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü içeren üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise bizleri su damlası çentiğin içerisinde 16MP kamera sensörü karşılamakta.

LG Velvet 4G, 4.300mAh kapasiteli bir bataryadan beslenmekte ve Quick Charge 3.0 ile 9W kablosuz şarjı desteklemekte. Cihazda 3.5MM'lik kulaklık girişi bulunmakta.

LG Velvet 4G Fiyatı

Gümüş ve Siyah renk seçenekleri bulunan LG Velvet'in fiyatının 499 euro olduğu açıklandı. 499 euro şu anki kur ile 4.054 TL'ye denk gelmekte. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil.

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