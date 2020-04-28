LG VELVET Özellikleri Resmileşti

LG, yeni akıllı telefonu LG VELVET’i 7 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Şirket, etkinlik öncesinde akıllı telefonun tüm özelliklerini ve teknik özelliklerini paylaştı. LG’nin yeni telefonu LG VELVET özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

7 Mayıs’ta LG yeni akıllı telefonu için bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Lansman öncesinde LG, akıllı telefonun tüm özelliklerini açıkladı. Canlı renklere sahip üst orta seviye akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkan LG VELVET, yağmur damlası kamera kurulumu ile dikkat çekiyor. Önde büyük bir su damlası çentik bulunduran telefon, 48 megapiksel üçlü kamera ve kablosuz şarj destekleyen büyük kapasiteli batarya (pil) ile geliyor. Şimdi teknik özelliklere geçelim.

LG VELVET Özellikleri

LG VELVET, kullanıcılara üç boyutlu kavisli tasarım sunan cam ve metal karışımından oluşan bir kasa ile geliyor. Başka bir deyişle, arka ve önde sol ve sağ kenarlar hafif kavisli. Üst ve alt çerçeveler eşit boyutta. 6.8 inç Cinema FullVision OLED ekran, 20.5:9 gibi uzun bir en boy oranı sunuyor. Cihazda çalınan içeriği otomatik olarak analiz edebilen ve en uygun ses kalitesini seçebilen Yapay Zeka Ses (Artifical Intelligence Sound) özelliği bulunuyor. Ekrandaki su damlası çentik, 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. OLED panel, ekran içi parmak izi okuyucu taşıyor.

LG’nin yeni telefonunda arka kamera sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilmiş. Lensler su damlacıkları gibi yerleştirilmiş. 48 megapiksel ana lense 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 5 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefon, düşük ışıklı ortamlarda daha iyi çekimler yapmak için dört pikseli bir araya getiren dörtlü birleştirme (binning) teknolojisine sahip. Video çekerken istenmeyen seslerin çıkarılmasını sağlayan Ses Çıkış Odağı (Voice Out Focus) özelliği de var. ASMR (otonom duyusal meridyen tepkisi) kayıt işlevi, iki yüksek performanslı mikrofonun hassasiyetini en düzey üst düzeye çıkararak sesi yüksek sesle yakalıyor. Hızlandırılmış Çekim (Time Lapse) fonksiyonu, kullanıcıların ayrı ayar yapmadan çekim hedefi veya hareketine göre hızı otomatik olarak ayarlamalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar video çekerken bile hızı özgürce ayarlayabiliyor.

7nm Snapdragon 765 işlemciden güç alan LG VELVET, 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama ile geliyor. Ek depolama için microSD kart yuvası mevcut. Hızlı şarj ve 10W kablosuz şarjı destekleyen 4300 mAh batarya bulunuyor. LG’nin kullanıcı arayüzü ile özelleştirilmiş Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkan akıllı telefon, 5G, çift-SIM yuvası, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C ve 3.5mm kulaklık girişine sahip. LG Çift Ekran (Dual Screen) ve LG Kalem (Stylus Pen) gibi aksesuarları da destekliyor. Bu aksesuarlar ayrı olarak satılıyor.

LG VELVET Fiyatı ve Çıkış Tarihi

LG’nin 7 Mayıs’ta tanıtım etkinliğinde LG VELVET fiyatı ve çıkış tarihini doğrulaması bekleniyor. Telefon, Beyaz (Aurora White), Gri (Aurora Gray), Yeşil (Aurora Green) ve Gün Batımı (Illusion Sunset) gibi çeşitli renklerle satışa sunulacak. LG, 29 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında akıllı telefonu denemek isteyen 300 kişiyi (VELVEist) işe alacak. Akıllı telefonların satışı Güney Kore’de 15 Mayıs’ta başlayacak.