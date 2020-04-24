LG Velvet Tanıtım Tarihi Duyuruldu

LG'nin tasarımı ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modelini ne zaman tanıtacağı belli oldu. LG Velvet tanıtım tarihi açıklandı. Gelin hep beraber LG Velvet modeline yakından bakalım.

LG Velvet Tanıtım Tarihi

Gücünü Snapdragon 765 5G yonga setinden alacak olan LG Velvet, 4 farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Akıllı telefonun arka tarafında 4 adet kamera sensörü yer alacak. Type-C bağlantı portu üzerinden beslenecek olan cihazın teknik özellikleri henüz tam anlamıyla netleşmiş değil.

LG tarafından yayınlanan videoda cihazın 7 Mayıs'ta tanıtılacağı açıklandı. Hemen aşağıdan LG'nin paylaşmış olduğu videoya göz atabilirsiniz. 7 Mayıs'ta cihazın teknik özellikleri netlik kazanmış olacak.

LG Velvet'in tasarımı geçtiğimiz günlerde yine Youtube üzerinden yayınlanan video ile paylaşılmıştı. Hemen aşağıdan cihazın tasarımına da göz atabilirsiniz.

LG Velvet tanıtıldıktan hemen sonra teknik özellikleri ve fiyatı sitemiz üzerinde yer alacak. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.