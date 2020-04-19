LG'nin İddialı Telefonu Velvet Resmileşti! İşte Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Daha önceki sayısal isimlerden oluşan akıllı telefon modellerini rafa kaldırdığını duyuran LG, yeni serisinin Velvet adıyla geleceğini bildirmişti. Şimdi de LG Velvet'in teknik özellikleri, tasarımı ve birçok detayı gün yüzüne çıktı.

LG Velvet Tasarımı

LG yeni bir tasarım dili ile akıllı telefon serisinde yenilikler yapmak istiyor. Yeni serinin ilk telefonu olacak LG Velvet, şirketin resmi YouTube kanalında tasarımına odaklanan bir videoyla görüntülendi.

LG Velvet'in kenarlarını incelten kavisli bir ekranı bulunuyor. Cihazın yan kısımıları gümüş çerçeveden yapılmış gibi görünüyor ve ayna kaplamasıyla modaya ayak uyduruyor. Ayrıca LG Velvet'in iki anten hattıyla birlikte SIM kart tepsisi üstte yer alıyor.

LG Velvet sağ tarafında güç düğmesi, solda ise ses düğmeleri ve Google Asistan barındırıyorken alt kısmında 3.5mm kulaklık jakı, USB Type-C bağlantı noktası ve üç delikli hoparlör ızgarasına sahip.

LG Velvet, tıpkı LG'nin son modelleri gibi bir su damlası çentiğiyle geliyor. Videoda ayrıca Velvet'in Snapdragon 765 5G işlemci tarafından destekleneceği ve dört renkte mevcut olacağı görülüyor.