LG, WhatsApp Hattı Üzerinden Destek Vermeye Başladı

WhatsApp üzerinden destek veren şirketlere bir yenisi eklendi. Güney Koreli teknoloji devi LG, tüketicilerin ürünlere ilişkin yaşadığı sorunlara WhatsApp üzerinden çözüm sunacak.

WhatsApp, Dünya genelinde en çok kullanılan iletişim ağı ve bireylerin yanı sıra işletmeler de kullanıyor. WhatsApp Business uygulaması üzerinden müşterilerine destek verecek büyük çaplı firmalara yenisi eklendi. 2019’da 53 milyar dolar gelir elde ederek bir satış yılını daha rekorla kapatan Güney Koreli dev LG de WhatsApp’a katıldı. LG Electronics Türkiye, müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşıyarak, tüketicilerin LG ürünleri ile ilgili bilgi ve teknik destek almalarını sağlayacak WhatsApp hattını açtı.

LG Türkiye, WhatsApp üzerinden haftanın 7 günü 09.00 - 17.00 saatlerinde arasında destek verecek. LG ürün kullanıcıları veya LG ürünleri hakkında bilgi almak isteyen tüketiciler 0530 918 65 43 numaralı WhatsApp hattından LG TV, Beyaz Eşya, Mobil Telefon, Klima ve İklimlendirme Sistemleri ile ilgili detaylı ürün bilgisi ve teknik destek alabiliyor.