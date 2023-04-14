LG Sözünü Tuttu: Popüler Modeline Android 13 Güncellemesini Gönderdi!

LG Wing, 2020 yılında piyasaya sürülen ve farklı tasarımıyla bilinen benzersiz bir akıllı telefon olarak sektöre giriş yapmıştı. İlk olarak Güney Kore'de piyasaya sürülen telefon, LG'nin yeni duyurduğu Explorer Project serisinin ilk cihazıydı. Aynı zamanda LG'nin ürettiği son akıllı telefon olması, bu güncellemeyi Wing telefonu için önemli bir kilometre taşı hâline getiriyor.

Cihaz, 90 derece dönebilen ve altında daha küçük bir 3,9 inç ikincil ekran ortaya çıkaran 6,8 inç P-OLED birincil ekrana sahip. LG Wing, Qualcomm Snapdragon 765G işlemci tarafından destekleniyor ve 8GB RAM ve 128GB dâhili depolama alanı ile birlikte geliyor. Ayrıca 64MP ana kamera, 12MP ultra geniş lens ve 13MP ultra geniş hareket kamerası dâhil olmak üzere üçlü kamera ünitesine sahip.

LG Wing, Android 13 Güncellemesine Kavuştu

Piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra üretimden kalkan telefonun tasarımı zamanının ötesindeydi ancak şirket bir dizi sorunla karşılaştı. Yine de cihazın bu kadar erken piyasadan çekildiğini görmek üzücü ancak LG, son bir güncelleme gibi görünen Android 13'ü LG Wing modellere göndermeye başladığını duyurdu.

Güncelleme yaklaşık 1.4 GB boyutunda ve güncelleme kilit ekranında cihaz kontrolü kısayol simgelerini görüntüleme, kopyalanan metin ve görüntüleri önizleme, paylaşma ve düzenleme, basitleştirilmiş çoklu pencere işlevi ve her uygulama için bildirim izinlerinin ince taneli kontrolü gibi çeşitli yeni özellikler içeriyor. Ayrıca kullanıcılar artık durum bildirimi penceresinde o anda etkin olan uygulamayı kontrol edip durdurabilecek ve geliştirilmiş müzik ve video kontrollerinin keyfini çıkarabilecekler.