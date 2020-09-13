Tasarımı ile Dikkat Çeken LG Wing Arayüzü Sızdırıldı

T şeklindeki tasarımı ile oldukça dikkat çeken LG Wing arayüzü sızdırıldı. Günümüzdeki akıllı telefon tasarımlarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen LG firmasının üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli çift ekrana sahip. Çok yakında tanıtılması beklenen cihazın sızdırılan yeni görselleri ile dikkat çekti. Cihaz sahip olduğu tasarım nedeni ile özel bir arayüze sahip. LG Wing modelinin sızdırılan arayüz görselleri ile ilgili detaylar haberimizde.

T Şeklindeki LG Wing Arayüzü Dikkat Çekiyor

Geçtiğimiz günlerde LG Wing render görselleri sızdırılmıştı. Bu kez ise cihazın arayüzü sızdırıldı. Sızdırılan yeni görseller sayesinde LG Wing modelinin arayüzünü görme imkanına sahip oluyoruz. Günümüzdeki akıllı telefon tasarımlarına yeni bir soluk getirmeyi planlayan LG firmasının üzerinde çalıştığı cihaz dönen ekranlı tasarıma sahip. Cihaz normalde dikey olarak kullanılıyor ancak kullanıcı istediği anda üst katmanda yer alan ikinci ekranı yatay konuma getirebiliyor ve böylece cihaz T şeklinde kullanılabiliyor.

LG Wings modelinin yeni görsellerine baktığımızda ikinci ekranın arayüzü akıllı televizyonların kullanıcı arayüzüne oldukça benziyor. Cihazın bir ekranı akıllı televizyonların kullanıcı arayüzüne benzer iken diğer ekranı normal akıllı telefon arayüzüne benziyor. Sızdırılan bir görselde LG Wing, Samsung Galaxy Note 20 modeli ile yan yana duruyor. 161.6 x 75.2 x 8.3 mm boyutlarındaki Samsung Galaxy Note 20 modelinin LG Wings'ten biraz daha büyük olduğunu görüyoruz.

Sahip olduğu tasarım ile dikkat çeken LG Wing modelinin 6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre cihazda Snapdragon 765G işlemci ve 8 GB RAM bulunuyor. 5G bağlantı desteğine sahip olan LG Wing'in arka kısmında üçlü kamera dizilimi yer alması bekleniyor. Cihazın arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde ana kameranın bulunacağı iddia ediliyor.

İddialara göre 128 GB depolama alanına sahip olan LG Wing, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 1000 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihazın 5 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor. LG firmasının tasarımı ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? T şeklinde tasarıma sahip olan cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.