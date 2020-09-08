T Şeklindeki LG Wing Kanlı Canlı Görüntülendi

Tasarımı ile dikkat çeken LG Wing'in görüntüsü bir YouTube videosunda ortaya çıktı. Cihazın ikinci ekranının nasıl döndüğü kullanıcılar tarafından uzun zamandır merak edilmekteydi. Ortaya çıkan video sayesinde telefonun nasıl döndüğü belli oldu.

LG Wing Görüntüleri Sızdırıldı

14 Eylül 2020'de piyasaya sürülecek olan LG Wing'in ekranın 6,8 inç ve ikinci ekranın ise 4 inç boyutunda olacağı bildiriliyor. Hemen aşağıdan akıllı telefonun ekranın nasıl döndüğüne bakabilirsiniz.

Videoda LG Wing'in alt kısmında Type-C bağlantı portuna sahip olduğu görülüyor ve cihaz 90 derece dönebiliyor.

Söylentilere göre, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile gelecek olan akıllı telefonda Snapdragon 765G işlemci bulunacak. Cihazda 64MP ana sensöre sahip üçlü kamera kurulumuna yer verilecek. LG Wing ABD'de yaklaşık 1.000 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Şu an için fiyat bilgisi resmi olarak bulunmuyor. LG Wing tanıtıldığında tüm merak edilenleri sizlere aktaracağız.

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