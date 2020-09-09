LG Wing Render Görselleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde kanlı canlı görüntülenen LG Wing'in bu kez de render görselleri ortaya çıktı. İşte LG Wing render görselleri.

T Şeklindeki LG Wing Render Görselleri

14 Eylül'de tanıtılması beklenen LG Wing, tasarımı ile hayranlık uyandırıyor. GSM Arena'nın aktardığı habere göre, Evleaks cihazın tasarımını gösteren yeni bir görüntü paylaştı. Paylaşılan görüntüye hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Söylentilere göre, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile gelecek olan akıllı telefonda Snapdragon 765G işlemci bulunacak. Cihazda 64MP ana sensöre sahip üçlü kamera kurulumuna yer verilecek. LG Wing ABD'de yaklaşık 1.000 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

LG Wing hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Sizler LG Wing hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!