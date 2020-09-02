T Şeklindeki LG Wing'in Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

LG geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile birlikte "ayırt edici ve henüz keşfedilmemiş bir deneyim" sunacak yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu. Bu noktada beklentiler şirketin 'T Şeklindeki' akıllı telefonu olan LG Wing ile karşımıza çıkması. Peki LG Wing'in tanıtım tarihi ne zaman olacak?

LG Wing Tanıtım Tarihi: Ne Zaman Tanıtılacak?

Bir süredir görüntülerine denk geldiğimiz LG Wing, ikincil bir ekrana sahip olan 'T Şeklindeki' bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz bu modelin birkaç görüntüsü ile birlikte gerçekten 'ayırt edici' bir kullanıcı deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamalar dahilinde yeni ürünlerin tanıtımı 14 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek. Bu da iki haftadan kısa bir süre içerisinde yeni modelle karşılaşacağımız anlamına geliyor ancak tam olarak ne zaman satışa sunulacağını ya da ülkemizde bulunup bulunmayacağını henüz bilmiyoruz.

Peki siz LG Wing hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce modelin tasarımı ergonomik bir kullanım için elverişli mi yoksa gündelik kullanımda pek de başarılı bir model olamayacak mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.