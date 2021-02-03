LG Wing Şaşırtan Fiyatı ile Türkiye'de Satışa Çıktı

Geçtimiz aylarda tanıtılan T şeklindeki çift ekranlı LG Wing, Türkiye'ye geldi ve satışa sunuldu.

LG Wing fiyatı ile dikkat çekerken tasarımı ile göz dolduruyor. İşte Türkiye'de satışa çıkan LG Wing fiyatı.

LG Wing Fiyatı Belli Oldu

LG Electronics, LG Wing modelini Türkiye'de satışa sundu. İlginç tasarımı ve bu tasarımın getirdiği benzersiz fonksiyonlarıyla tüm ilgiyi üzerine çeken LG Wing, 3 Şubat tarihi itibariyle, Turkcell online mağazada 14.999 TL fiyatla satışa çıkıyor.

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LG Wing Özellikleri

LG WING, 6,8 inç P-OLED FullVision ana ekrana sahip. Çift ekranıyla kullanıcılara bir çok farklı işlevi bir arada sunabilen LG Wing “Temel Mod” ve “Döndürme Modu” olmak üzere iki farklı modu bulunuyor.

LG Wing ‘Döndürme Modu’ndayken telefonun ön yüzü 90 derecelik açıyla dönerek ana ekranı, ikinci ekran üzerinde yatay şekilde konumlandırıyor. Böylelikle, kullanıcılar her iki ekranda tek bir uygulamayı genişleterek açabildikleri gibi, iki ekranda iki farklı uygulama da kullanabiliyorlar.

İkinci Ekran yalnızca cihazın görüntülenebilir alanını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda ana ekran yatay moddayken bir tutuş işlevi görüyor. Tutma Kilidi (Grip Lock) etkinleştirildiğinde, ikinci ekran saat ve tarih gibi yararlı bilgileri görüntülüyor ve yanlışlıkla dokunmaları engelliyor.

İkinci ekran ayrıca, optimize edilmiş video platformu uygulamalarında, medya denetleyicisi olarak görev yapıyor. LG Wing sahipleri, ikinci ekranın sağ üst köşesinde beliren kayan simge ile, videoyu duraklatmadan veya başka bir pencereye geçmeden video ve ses ayarlarını değiştirebiliyorlar.

Snapdragon 765G işlemciye sahip olan cihazda 8GB RAM 256GB depolama alanı bulunuyor. LG Wing özellikleri listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

LG Wing Özellikleri