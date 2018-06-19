LG X5, Uygun Fiyatı ve Batarya Kapasitesi ile Dikkat Çekiyor

Kısa süre önce amiral gemisi kategorisine daha az ağırlık vereceklerini duyuran LG, Q7'yi kullanıcılara sunmuştu. Genel anlamda beğenilen Q7'den sonra şimdi ise LG X5 2018 tanıtıldı. Ucuz fiyatı ve büyük bataryasıyla dikkat çeken LG X5, donanım özellikleriyle orta seviyeye hitap edecek.

5.5 inç HD ekrana sahip olan cihazın çerçevesiz olmadığını belirtmek gerekiyor. Yani format olarak 16:9 kullanan LG X5 2018 gücünü ise MT6750 sekiz çekirdekli yonga setinden alıyor. 2GB RAM'i barındıran cihazın microSD kart destekli 32GB dahili hafızayla geleceği bildirildi. Ayrıca arkada ve önde tek kamera yer alıyor.

Arka kamera olarak 13MP, ön kamerada ise 5MP çözünürlük sunan LG X5'in LED flaşa sahip olması da artı bir özellik olarak değerlendiriliyor. Portre modu veya bokeh efekti gibi yetenekleri barındırmayan modelin en can alıcı noktasi ise hiç şüphesiz bataryası oluyor. HD ekrana ve orta seviye donanımına 4500 mAh batarya yerleştiren LG, böylelikle ortalama iki günlük kullanım sunabiliyor. Ayrıca cihazın arka tarafında parmak izi okuyucu yer aldığını da atlamamak gerekiyor.

330 dolar fiyat etiketi ve sadece mavi renk seçeneğiyle sunulacağı dile getirilen LG X5'in ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda net bir bilgi maalesef yer almıyor. Ancak ülkemize gelirse satın almayı düşünür müsünüz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!