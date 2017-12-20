LG, Yapay Zeka Ürünlerini 'ThinQ' Markası Altında Piyasaya Sürecek

Güney Koreli teknoloji devi LG, yapay zeka konusunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. 2018 yılından itibaren yapay zekaya sahip ürünlerini 'ThinQ' markası altında piyasaya sürmeye hazırlanan LG, bu alanda sektörün öncü firması olmak istiyor.

LG'nin, yeni markası altındakİ televizyon, buzdolabı ve diğer elektronik cihazları üstün özelliklere sahip olacak ve derin öğrenme tekniği ile birbirleriyle iletişim kurabilecekler.

Aklımıza gelebilecek her nesnenin inernete erişim gücünün olduğu ve diğer cihazlarla iletişim kurabildiği bu dönemde, LG'nin 'ThinQ' markasını hayata geçirmesi oldukça önemli. Öyle ki, 2020 yılında yaklaşık 26 milyar ürünün bir şekilde internete bağlanılacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Koreli şirketin 'SmartThinQ' bayrağı altında halihazırda piyasada akıllı cihazları var, ancak yeni markanın 'LG'nin yapay zekalı ürünlerinin önemini' daha fazla vurgulaması bekleniyor.

LG, yaptığı açıklamada, "Yapay zeka teknolojilerinin evdeki elektronik aletlerle entegre bir şekilde çalışmasını amaçlıyoruz. Böylece yapay zekayı çok daha erişilebilir kılacak ve üzerindeki soru işaretlerini gidermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında düzenlenen CES 2017 fuarında 'DeepThinQ' derin öğrenme teknolojisini duyuran şirket, tüm ses, görüntü ve algılayıcı ile ilgili yapay zeka araştırmalarını yapmak için Seul'de bir Yapay Zeka Laboratuarı açmıştı.