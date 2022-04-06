LG, Yazılım Güncellemesi Alacak Telefonları İçin Yeni Bir Yol Haritası Yayınladı

Geçen yıl akıllı telefon piyasasından çekildiğini açıklamasına rağmen LG, bazı cihazlarına güvenlik ve Android 12 güncellemeleri dağıtmaya devam ediyor.

Dev şirket, bu yılın ikinci çeyreği için planladığı yazılım güncellemelerini özetleyen bir yol haritası yayınladı. Q52, Velvet ve Wing en son güvenlik güncellemelerini alırken, Q92 5G, V50 ThinQ ve V50S ThinQ Android 12 güncellemesi alacak. LG, paylaştığı yol haritasıdna bunun "detaylı teknik incelemeden önce yapılmış" geçici bir yol haritası olduğunu ve belirtilen güncellemelerin şirketin kullanılabilirlik standartlarını karşılamaması durumunda yayınlanamayabileceğini belirtiyor. Yol haritası ayrıca bazı güncellemelerin Kore dışında gelmeyebileceğini konusunda da uyarıyor.

LG Telefonlarına Güncelleme Desteğine Devam Ediyor

Yol haritası, şirketin akıllı telefon piyasasından çekildiğini açıkladıktan kısa bir süre sonra paylaştığı üç yıllık vaadiyle devam ediyor. "2019 ve sonrasında piyasaya sürülen telefonların (G serisi, V serisi, Velvet, Wing)" üç kez Android güncellemesi alacağı (bunun büyük güncellemeler anlamına geldiğini varsayıyoruz) belirtiliyor. Şirketin herhangi bir telefonu Android 13'e güncellemeyi planlayıp planlamadığı ise belli değil.

LG'nin akıllı telefonlar konusunda geldiği nokta geçmişi göz önüne alındığında hem güncelleme desteği hem de telefonlar bazında başarılı. Şirket, kendi parlak dönemlerinde büyük eleştiriler alan LG G2 ve V10 gibi telefonlarında bile güncelleme konusunda sınırları zorlamıştı. Ne yazık ki G5 gibi telefonlarla (ki oldukça beğenen bir kesim de vardı) piyasada artık tercih edilmemeye başlandı. Pek çok yorumcu şirketin denediği yeni şeyleri överken, birçoğu da gerçekten başarılı olmak için yeterince iyi olmadıklarını savunuyordu. Örneğin Wing teoride harika bir telefondu ancak hedef pazarı bulma konusunda büyük sıkıntılar çekiyordu.

Yine de her zaman söylediğimiz gibi LG'nin yeni telefonlar üretmeyi bırakmasına rağmen, bazı mevcut telefonları için yazılım desteğini kesmemiş olması takdire şayan.