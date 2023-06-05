Ev Temizliği Artık Eğlenceye Dönüşüyor: LG Yeni Kablosuz Süpürgesi A9T Ultra'yı Tanıttı!

LG, LG A9T Ultra adlı yeni kablosuz dik süpürgesini tanıttı. Şirketin yeni süpürgesi, otomatik toz boşaltma özelliği, çıkarılabilir ve aynı anda şarj edilebilir bataryası ile 120 dakikaya kadar kullanım süresi sunuyor.

LG A9T Ultra, toz haznesini otomatik olarak boşaltma özelliğiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, süpürgeyi kenetleme istasyonuna bağladıklarında toz haznesinin kendiliğinden boşaldığını görecekler. Bu özellik, kullanıcılara zamandan tasarruf sağlarken toz temizleme zahmetinden kurtulma imkânı sunuyor.

Şirketin yeni süpürgesi, 3 adımlı filtreleme mekanizmasıyla ince tozları yakalayarak sistemin temiz çalışmasını sağlıyor. Ayrıca UVC LED özelliği, bakteri üremesini engelleyerek evlerin daha temiz kalmasına yardımcı oluyor.

5 Adımlı Filtreleme Sistemiyle Mükemmel Temizlik

Şık tasarımıyla depolama, şarj etme ve boşaltma fonksiyonlarını aynı anda gerçekleştirebilen LG A9T Ultra, ikili pil takımıyla 120 dakikaya kadar çalışma performansı sunarken 2 pilin aynı anda şarj edilebilmesine imkân tanıyor.

Yüksek emiş gücüne sahip LG A9T Ultra, tek bir dokunuşla kontrol edilebilen 5 adımlı filtreleme sistemiyle mükemmel bir temizlik sağlıyor. Filtre ve siklon sistemi çıkarılıp temizlenebilir özellikte olduğundan ek rahatlık sağlıyor.

Dönen ikili motor ve otomatik su besleme sistemi sayesinde sert yüzeylerde toz ve kiri temizlemeyi kolaylaştıran LG A9T Ultra'da üç kademeli su kontrolü bulunuyor.

LG A9T Ultra, LG Brandshop mağazaları ve teknoloji perakende satış kanallarında satışta bulunuyor. Ürün hakkında daha fazla bilgi için LG'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.