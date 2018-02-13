LG, Yeni V30'da Yapay Zeka Destekli Kamera Kullanacak

LG, bu ay başlayacak olan MWC 2018 etkinliğinde kamerası yapay zeka destekli bir V30 tanıtacağını söyledi. Şirketin AI paketinin ilk örneği olacağı ifade edilen bu cihazın kamerasında iki farklı yapay zeka özelliği olacak. Bunlara Vision AI ve Voice AI ismini veren şirket, ilk olarak 2018 model V30 cihazında bunları test edecek.

Yapay zeka destekli kamerada yer alacak bir özellik olan Vision AI, nesneleri otomatik olarak analiz edebiliyor ve nesneler için en iyi çekim modunu öneriyor. LG, Vision AI'nin önerirken görüş açısı, renk, yansımalar, arka aydınlatma ve doygunluk gibi kriterleri dikkate aldığını söylüyor. Güney Koreli şirket , Vision AI'nin öğrenmesine yardımcı olmak için görüntü tanıma algoritmaları geliştirmek için 100 milyondan fazla görüntüyü analiz ettiğini ve bu anlamda büyük başarı kaydedebileceği belirtti.

Düşük ışıklı çekimlerde parlaklığı otomatik olarak artıran ve kullanıcıya doğru parlaklık özelliklerini öneren Vision AI, kamera dışında da kullanılabiliyor. Örneğin; tarayıcıda görsel ile aradığınız bir ürünün en düşük fiyatlı olanını gösterebiliyor ve benzer ürünleri önerebiliyor. QR kodunu taramanızda da size bilgi toplayıp, yardımcı olabiliyor.

Voice AI teknolojisi ise biraz daha sesli komut üzerine yönelmiş durumda. Google Assistant için dokuz yeni sesli komutu içeren Voice AI, panoramik ve yemek fotoğraflarına QR kodu tarama ve alışveriş arama özelliğine destek sağlayabiliyor.

Vision ve Voice AI'nin özelliklerini ilk olarak 2018 model V30'a sağlayacak olan LG, yazılım güncellemesi aracılığıyla diğer akıllı telefonlarına da yapay zeka desteği vermeyi planlıyor.