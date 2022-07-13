LG'nin Yuvarlanabilir Telefonu İlk Kez Görüntülendi

Akıllı telefon sektöründen tamamen ayrılmadan yalnızca üç ay önce LG, aslında yuvarlanabilir bir telefon ürettiğini ve kısa bir süre sonra satacağını söylemişti. Tabii pek çok kesim bunun gerçeğe dönüşmeyeceğini düşünse de ortada bir kanıt vardı. CG olabilecek sanal bir basın toplantısından kısa bir tanıtım bulunuyordu ve şirketin Kore'deki kendi çalışanlarına bu telefonu sattığı söylentileri dolanıyordu.

Bunun gerçek olmadığı bariz diyebiliyor olsak da şimdi, ilk kez, gerçek bir LG yuvarlanabilir telefonunu nihayet görebiliyoruz.

LG Rollable Ekranı Hakkında Detaylar

Yayınlanan videoda görebileceğiniz üzere bu kısa bir video ve LG'nin yuvarlanabilir ekranı dışında başka bir şey sunmuyor. LG Rollable'da bir tuşa basıldığında ekran otomatik olarak genişliyor ve otomatik olarak daha fazla ekran ve buna bağlantılı olarak ekran simgeleri elde edilebiliyor. Merak edenler için telefonun 1080 x 2428'e kadar küçülebilen 7.4 inç, 1600 x 2428 ekrana sahip olduğu söyleniyor.

Ayrıca son derece yansıtıcı kaplaması ve üçlü kamera ünitesi bulunduğu tahmin edilen telefonun arka tarafını da görebiliyoruz. Ayrıca "3" rakamlı yeşil bir çıkartma da var ve bu her anlama gelebilir.

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Mayıs ayında Motorola'nın da Felix kod adlı yuvarlanabilir bir telefon geliştirdiğini bildirmişti.

Peki siz bu yuvarlanabilir ekranlı LG telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.