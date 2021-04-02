LG'nin Akıllı Telefon Bölümünü Kapatacağı Tarih Ortaya Çıktı

LG'nin akıllı telefon bölümünü kapatacağı tarih gün yüzüne çıktı. LG akıllı telefon bölümü ne zaman kapanacak? Güney Koreli şirketin akıllı telefon sektöründe sayılı günleri kaldığı paylaşılan bilgiler arasında bulunuyor.

LG Akıllı Telefon Bölümü Ne Zaman Kapanacak?

The Korea Times'a konuşan endüstri kaynaklarına göre, "LG, satış veya akıllı telefon işinden çekilme gibi çeşitli seçenekleri değerlendirdi, ancak son zamanlarda işten çekilme kararı aldı." Kaynağa göre, LG'nin 5 Nisan'da resmi bir duyuru yapacağı ve akıllı telefon bölümünün kapanacağı duyurusu yapılacağı aktarılmakta. Ek olarak, LG'nin mobil iletişim bölümündeki çalışanlarını diğer alanlarına taşıdığı söyleniyor.

Son dönemlerde çıkardığı LG Wing gibi akıllı telefon modelleri ile dikkatleri üzerine çeken şirket, yakın bir zamanda bu sektöre veda edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda dongA tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, ki kendileri sektör içerisinden bir isimden alıntı yapıyor, en kötü senaryo ne yazık ki olası sonuç gibi gözüküyor.

LG'nin akıllı telefon birimini satmak adına çeşitli şirketlerle görüştüğü bildirilmişti. Potansiyel alıcıarın arasında Vingroup ve Volkswagen yer alıyordu ancak LG'nin yüzde birlik pazar payına kıyasla çok daha yüksek tutarda fiyat belirlemesinden dolayı bu alımlar şimdilik sonuç vermemiş gibi gözükmekte.

dongA'nın raporunda yer alan detaya göre şirketin nihai kararı, nisan ayının başında çalışanlara duyurulacak. Bugün gelen rapor ile geçtiğimiz günlerde gelen rapor birbirini destekler nitelikte.

LG'nin mobil birimi son dönemlerde mali olarak çeşitli zorluklara göğüs gerdi ve bu süreçte diğer departmanların karları ile ayakta kalmaya çalıştı. Bu süreçte şirket her olasılığa açık olduklarını belirtirken, mobil departmanın kaderi ile ilgili nihai sonucun Nisan ayının başında verilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz= Sizce LG durumu yeniden toparlayabilir mi yoksa kapatma kararı en iyi seçenek mi olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.