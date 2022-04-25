LG'nin Yeni Yüksek Performanslı Oyun Monitörü LG UltraGear 24GN53 A-B Satışta

LG Electronics (LG), 23,6 inçlik FHD (1920x1080) TN Ekranın yanı sıra, 1 ms (GtG), AMD FreeSync™ Premium, 144Hz Yenileme Hızı, Çoklu Giriş (HDMI x 2, DP x 1) ve Oyuncu Dostu GUI özellikleri ile oyunculara yüksek performans sunan LG UltraGear 24GN53 A-B oyun monitörü ile ezber bozuyor.

Satış rekorları kıran oyunlar için yüksek performanslı işlevler sunan güçlü bir oyun monitörü olan LG UltraGear 24GN53 A-B, 144 Hz'lik ultra yüksek hızıyla, oyuncuların sonraki kareyi daha hızlı görmelerini ve görüntünün daha sorunsuz görünmesini sağlıyor. Böylelikle, rekabet seven oyuncular, rakiplerine daha hızlı tepki verebiliyor ve kolayca hedefe nişan alabiliyorlar.

LG'nin Yeni Oyun Monitörü Oyuncuların Bir Adım Önde Olmasını Sağlıyor

1 ms (GtG) ile kararan ve titreyen ekranlara son veren LG UltraGear 24GN53 A-B, aşırı hızın yan etkilerini de elimine ediyor. FreeSync™ Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşatan monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse sıfıra indiriyor.

Dinamik Hareket Senkronizasyonu sayesinde giriş gecikmesinin en aza indirilmesiyle oyuncular her anı gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor. Siyah dengeleyici sayesinde de oyuncular en karanlık yerlerde gizlenen keskin nişancılardan kaçabiliyor ve flaş bombasından bile hızlıca uzaklaşabiliyorlar.

Şık tasarımıyla göz alan LG UltraGear 24GN53 A-B, V kanatlı standı ile oyuncuların oyun deneyimini geliştirmesine de olanak tanıyor. Ekranın eğimini değiştirmek için ayarlanabilen taban ise daha rahat bir oyun deneyimi sağlıyor.

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