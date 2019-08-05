Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 1. nakil sonuçlarını açıkladı. Öğrencilerin merakla beklediği LGS 1. nakil sonuçlarına nasıl bakılır? Tüm detaylarıyla anlatıyoruz.

LGS 1. Nakil Sonuçlarına Nereden Bakılır?

Liselere Geçis Sınavı (LGS) kapsamında öğrencilerin yaptığı ilk nakil işlemleri geçtiğimiz hafta sona ermişti. Tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte herhangi bir okula yerleşemeyen veya halihazırda yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin yaptığı LGS 1. nakil başvurularının sonuçları belli oldu.

29 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında yapılan LGS 1. nakil işlemlerinin sonuçları 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin erişimine açıldı.

Öğrenciler LGS 1. nakil sonuçlarına burada bulunan bağlantı üzerinden kolayca erişebilmekteler. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 27 bin 322'ye yükseldi. Birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleştirilirken, bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi.

Bu yıl ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilgi, birinci nakil döneminde de arttı. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, birinci yerleştirme sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

LGS 2. Nakil İşlemleri Ne Zaman Başlayacak?

Liselere Geçis Sınavı (LGS) 2. nakil işlemleri 5 Ağustos ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.