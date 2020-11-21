Son Dakika: LGS ve YKS Sınav Konuları Değiştirildi mi?

LGS ve YKS sınav konuları değiştirildi mi? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) hangi konulardan sorular sorulacak? MEB ve ÖSYM'nin pandemi dahilinde aldığı kararlara göre sınav planlaması haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde alınan pandemi yasaklarıyla birlikte 5 Ocak 2021'e kadar okulların kapalı olacağı belirtilmişti. Bu süreçte online ders yapmayı planlayan MEB, takvim ve seyreltilmiş sınıfla yüz yüze yapılmasını amaçlıyor. Ayrıca LGS ve YKS’de birinci dönemden soru sorulması gibi bazı tartışmalar da öğrencilerin aklını karıştırmış durumda.

Hürriyet'in yayınladığı son habere göre, okullarda uygulanacak sınav planı belli oldu. Bazı okulların henüz ilk yazılılarını bile yapmadığını belirten MEB açıklaması; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, kimya, fizik, coğrafya, Türk dili edebiyatı, geometri gibi derslerin sınavları için öğrencileri okullara çağıracak. Yüz yüze yazılı sınavının pandemi kontrolleri elden bırakılmadan yapılması planlanıyor.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberinde şu açıklamaya yer verildi:

"4 Ocak’tan itibaren okullar açılmasa da yazılı sınav yapmayan ve öğrencilerine sınav notu vermeyen okullar seyreltilmiş takvim ve seyreltilmiş sınıfla yüz yüze yazılı sınavları yapacaklar. Okul isterse müzik, beden eğitimi gibi uygulamalı derslerde için de öğrencileri okula çağırarak yüz yüze sınava alabilecek."

LGS ve YKS sınav konuları değiştirildi iddiası

Ayrıca önümüzdeki yıl uygulanması planlanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) hangi konuların sınav içeriğinde olacağı da tartışma konusu. MEB yetkilileri ve ÖSYM akademisyenleri arasında devam eden tartışmaya göre adayların kısıtlı konulardan sorumlu tutulması planlanıyor. Buna göre YKS’de 12’nci sınıfın ilk döneminin müfredatı, LGS’de ise 8’inci sınıfın ilk dönem konu kazanımlarından soru sorulabilir.

"YKS’de 9,10,11 ve 12’nci sınıfın ilk döneminin müfredatında yer alan konuların kazanımlarından soru çıkması bekleniyor. LGS’ye giren 8’inci sınıfların da ilk döneminin konu kazanımlarından sorumlu olma ihtimali yüksek. Sınavın ölçülebilirliğinin daha güçlü olması için daha geniş kapsamlı olması ve iki dönemi kapsaması gerektiğini belirten uzmanlar bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor."

Tüm bunların haricinde pandemi koşullarına bağlı olarak okulların 25 Ocak tarihine kadar açılmayacağı düşünülüyor. Kış hastalıklarıyla sert geçen şubat ve mart aylarının da riskli olması, okulların ikinci dönem kapalı kalmasına sebep olabilir.